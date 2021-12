Donuts maison faciles et délicieux

Bonjour tout le monde,

Voici des Donuts maison faciles et délicieux que j’aime préparé assez souvent ( quand j’ai le temps), tellement c’est d’un moelleux incomparable et et que ces doonut restent super frais pour au moins 2 jours! Et vous allez voir que ces donuts fait maison que vous allez faire en un clin d’oeil, et qui vont faire de vous un chef aux yeux de chacun qui les goûte, vont être sur votre table de goûter très souvent.

Ces donuts facile, moelleux et fondant en bouche je les ai déniché sur mon forum favoris à l’époque “ cuisine testée”, car souvent quand j’ai envie d’essayer une recette pour la première fois, et que je ne trouve pas ce que je veux sur mes livres ou mes blogs amis, je me dirige sur ce forum, comme son nom l’indique, c’est des recettes testées et approuvées, donc y a pas de doute dans la réussite de la recette de donut que j’ai choisi, et faut l’avouer, personne n’aime rater une recette, surtout les Donuts lol, car c’est une recette assez longue à faire ( le temps de repos plutôt) alors on ne veut pas arriver à la cuisson pour voir les dégâts.

Quand je sors avec mes enfants en ville, et quand passe devant Krespy Kream, qui fait le meilleur donut ici en Angleterre, mes enfants m’en demandent, franchement pour juste 4 donuts, j’en mets le paquet, je vous avoue qu’avec le prix que je paye, je peux acheter des oeufs et de la farine et aussi l’huile de friture pour en faire pour toute une école, hihihihi. En plus cette recette de donuts que je partage avec vous est super réussie et y a pas mieux que des donuts maison faciles et délicieux.

Recette des donuts

Alors on revient à cette recette inratable de donuts que les filles sur le forum avaient essayé et réessayé, et j’étais séduite par la recette, y avait même une des filles qui a déposé une vidéo. Ce que j’aime quand je fais des donuts, c’est que facilement je peux changer d’avis et faire la cuisson au four. C’est extra léger et bien aéré les donuts au four que j’avais faite à l’epoque, sauf que je vous le dis franchement, la forme avait complètement changer, je ne voyais plus le trou du milieu des donuts, mais ils étaient trop, je dois partager ça un jour avec vous.

Cette délicieuse pâtisserie américaine facile idéale pour le gouter va faire des heureux chez vous, vous allez voir. Reste que personnellement j’aime plus le Sfenj, cette délicieuse patisserie algerienne, ou encore les bugnes moelleuses et aussi les baghrir si on veut me présenter des crêpes!

la petite histoire avec la recette de ces donuts, c’est que hier la nuit juste après le dîner, mes enfants m’ont demandé de leur préparer des donuts américains pour le petit déjeuner. Heureusement qu’ils n’avaient pas demandé des churros!

J’étais un peu énervée et stressée après une longue journée, il se faisait bien tard tout de même pour préparer la pâte à donuts et faire la friture. Mais après je me suis dite, allez ce n’est pas tout les jours qu’ils en demandent, et je vous avoue que j’ai fait une toute petite quantité, C’est à peine que j’ai obtenu 12 donuts.

J’ai laissé la pâte lever dans un four préchauffé pour ne pas rester à des heures très tardives. J’ai réalisé un petit glaçage à base de sucre et eau, mais il n’était pas assez épais, car en fait mon mari n’aime pas du tout le glaçage des donuts, je dois profiter lors d’un de ses voyages en France, et je vais refaire les donuts glacés.

Ce matin ils étaient heureux de prendre leurs hot chocolate avec des donuts. Bien sur ils ont choisi les plus beaux pour les manger… Donc désolée pour les photos, hihihihihih j’avais tout les donuts avec le glaçage abîmé.

Imprimer 4.88 from 121 votes Facebook Épingler Donuts maison faciles et delicieux Temps de préparation 20 minutes Temps de cuisson 10 minutes Temps total 30 minutes Auteur Amour de Cuisine Ingrédients 2 oeufs

1 sachet de levure boulangère déshydratée

1 c. à café de vanille liquide

60 g sucre en poudre

1 pincée de sel

60 g beurre

250 g lait c’est bien gr et non ml

+ou - 500 gr farine

donc selon l’absorption de la farine Instructions Faire fondre le beurre dans le lait à la casserole ou au micro-onde.

Laisser tiédir.

versez ensuite dans un saladier

Ajouter la vanille, le sucre, les oeufs, la pincée de sel et la levure,

mélanger au fouet a main.

Ajouter la farine petit à petit, avec le fouet au début et a la main ou au batteur avec les fouets spécial pétrissage ( mon batteur n’est pas a grande capacité, donc je termine a la main)

La pâte doit être belle, souple et non collante.

Laisser la reposer 1h/1h30 on la couvrant de film au four porte fermer

Après le temps de pose, la pâte aura doubler de volume. dégazez la et étalez la sur un plan de travail fariné sur 1 cm a 1,5 cm d'épaisseur.

Prendre un emporte pièce spécial Donut ( c’est le cadeau que j’ai recu hier de la part de Souhila), ou alors utiliser un large verre de presque 10 cm de diametre et découper des cercles dans la pâte, dans ces cercles découper de petits cercles au milieu

Déposer ces donuts sur un plan bien fariné, et fariné aussi le dessus.

Couvrir et laisser reposer encore 30 minutes sous un torchon ou film alimentaire

faites chauffer de l'huile, et frire les donuts de chaques côtés, ca cuit vite

vous pouvez preparer un bon glacage, chose que je n’ai pas pu faire, j’etais bien debordee entre le diner, et un oeil sur ma fille, car je dois la surveiller

pour les enfants j’ai presenter ces donuts avec de la creme caramel, et ils ont devores ca. Vous avez testé cette recette? Mentionnez @amourdecuisine ou tagguez #amourdecuisine

recette testée et approuvée des donuts, et je vous la conseille vivement, vous allez voir que ces donuts qu’ils soit au glaçage ou sans, ils sont juste super fondants et gourmands.

merci pour vos visites

bonne journée

